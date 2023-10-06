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Полиция раскрыла сеть наркопроизводителей в регионах России

14:00
  • пятница
  • 06 октября 2023

У задержанных изъято 60 килограммов запрещенных веществ

Преступное сообщество производителей наркотиков, действовавшее в разных регионах России, раскрыли сотрудники МВД. Задержан руководитель и десять участников группы, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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По данным следствия, организация состояла из четырех структурных подразделений. С ноября 2021 по март 2023 года в ее деятельность были вовлечены не менее 11 активных участников - граждан России и республик Средней Азии. Всего у них было изъято свыше 58,5 килограмма наркотических средств

На след преступников следствие вышло год назад. Тогда были задержаны с поличным семь человек, у которых изъяли свыше 2,9 кг героина и 1,2 кг метадона. Поже в Санкт-Петербурге задержали предполагаемого руководителя одного из структурных подразделений, у него нашли свыше 3,7 кг высококонцентрированного героина, сообщила Волк.

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