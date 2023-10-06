Суд в Крыму приговорил украинца к 13 годам колонии за шпионаж

Он передавал СБУ сведения о российских военных

Верховный суд Республики Крым приговорил гражданина Украины Сергея Цыгипу к 13 годам колонии строгого режима. Судьи согласились с выводами следствия: украинец передавал ВСУ и СБУ информацию о российских военных, их передвижениях и технике.

В Центре общественных связей ФСБ России уточнили, что Цыгипа передал представителям Службы безопасности Украины и вооруженных сил Украины сведения о местах дислокации, численности и маршрутах перемещения подразделений Вооруженных сил России в зоне СВО.

Отмечается, что информация использовалась украинской стороной при корректировке артиллерийских и ракетно-бомбовых ударов по позициям российских Вооруженных сил. Суд признал гражданина Украины виновным в шпионаже, передает "Интерфакс".

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