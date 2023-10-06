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В Татарстане задержали подростков, поджегших релейный шкаф

14:42
  • пятница
  • 06 октября 2023

Теперь им грозит до 20 лет лишения свободы

В Татарстане задержали троих подростков, подозреваемых в поджоге релейного шкафа на Куйбышевской железной дороге.
В Коми задержали подростков, пытавшихся поджечь трансформаторы у аэропорта

Как стало известно РИА Новости, молодые люди, одному из которых 16 лет, получили через мессенджер предложение заработать. Следуя указаниям, злоумышленники подожгли релейный шкаф на железной дороге в Бугульме.

Возбуждено уголовное дело о теракте, поджигателям грозит до 20 лет лишения свободы.

Накануне в Коми задержали троих подростков, пытавшихся поджечь трансформаторы у аэропорта в Сыктывкаре. Им тоже грозит до 20 лет лишения свободы.

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