В Татарстане задержали подростков, поджегших релейный шкаф

Теперь им грозит до 20 лет лишения свободы

В Татарстане задержали троих подростков, подозреваемых в поджоге релейного шкафа на Куйбышевской железной дороге.

Как стало известно РИА Новости, молодые люди, одному из которых 16 лет, получили через мессенджер предложение заработать. Следуя указаниям, злоумышленники подожгли релейный шкаф на железной дороге в Бугульме.

Возбуждено уголовное дело о теракте, поджигателям грозит до 20 лет лишения свободы.

Накануне в Коми задержали троих подростков, пытавшихся поджечь трансформаторы у аэропорта в Сыктывкаре. Им тоже грозит до 20 лет лишения свободы.

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