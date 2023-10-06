Личный состав опорного пункта ВСУ сдался в плен в Донбассе

На российские позиции вышли 17 человек

Подразделение ВСУ, державшее оборону на опорном пункте в Донбассе, решило сдаться в плен. На видео, опубликованном в Telegram-канале RT, видно, что на российские позиции выходят 17 украинских военных.

Пленные рассказали, что им пришлось сдаться из-за бездеятельности командования. Они не могли больше удерживать свой участок без боекомплекта, вдобавок раненых сослуживцев с позиции никто не эвакуировал.

Сообщается, что переговоры о сдаче прошли с участием российских спецслужб. Они убедили украинских военных, что им не грозит опасность в плену. Кроме того, сохранятся втайне их личности, так что украинская сторона не сможет обвинить их в дезертирстве.

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