ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Личный состав опорного пункта ВСУ сдался в плен в Донбассе

15:05
  • пятница
  • 06 октября 2023

На российские позиции вышли 17 человек

Подразделение ВСУ, державшее оборону на опорном пункте в Донбассе, решило сдаться в плен. На видео, опубликованном в Telegram-канале RT, видно, что на российские позиции выходят 17 украинских военных.

Путин: потери ВСУ в ходе контрнаступления составили свыше 90 тысяч человек
Две группы солдат ВСУ сдались в плен под Артемовском

Пленные рассказали, что им пришлось сдаться из-за бездеятельности командования. Они не могли больше удерживать свой участок без боекомплекта, вдобавок раненых сослуживцев с позиции никто не эвакуировал.

Сообщается, что переговоры о сдаче прошли с участием российских спецслужб. Они убедили украинских военных, что им не грозит опасность в плену. Кроме того, сохранятся втайне их личности, так что украинская сторона не сможет обвинить их в дезертирстве.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Военнопленные ВСУ
Военнопленные ВСУ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.