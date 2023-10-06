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В Швеции назвали членство в НАТО условием передачи истребителей ВСУ

15:25
  • пятница
  • 06 октября 2023

Стокгольм не видит других путей присоединения к альянсу

Стокгольм назвал членство в НАТО условием предоставления ВСУ истребителей JAS 39 Gripen. Об этом в интервью информагентству Reuters заявил глава Минобороны Швеции Пол Юнсон.   

Зеленский заявил о замедлении поставок западного оружия на Украину
Швеция не планирует поставлять Украине истребители Gripen

"Условием предоставления истребителей Украине было бы членство Швеции в НАТО", - заявил Юнсон, чьи слова приводит РИА Новости.

Позднее заявление главы оборонного ведомства подтвердили в правительстве Швеции. Согласно опубликованному в Сети документу, власти поручили командованию ВС страны проанализировать наиболее выгодные для Стокгольма варианты передачи Киеву истребителей JAS Gripen.

Уточняется, что одним из таких вариантов является предоставление ВСУ истребителей в обмен на немедленное присоединение Швеции к НАТО. По данным СМИ, подобного рода решение позволит не только увеличить оборонительный потенциал Стокгольма, но и обеспечить доминирование украинской армии в воздушном пространстве.  

Ранее премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что Стокгольм работает в коалиции с другими членами ЕС для обеспечения боеспособности Украины в зоне военной спецоперации. При этом политик подчеркнул, что Швеция в ближайшее время не планирует предоставлять военнослужащим ВСУ истребители JAS 39 Gripen.  

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский в одном из интервью пожаловался, что страны Запада в значительной степени замедлили темпы поставок современных вооружений украинской армии. По мнению политика, устремления США и ЕС по затягиванию противостояния между Москвой и Киевом могут привести к печальным последствиям для всего человечества.

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