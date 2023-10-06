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Песков рассказал о разработках аналогов ядерного "Буревестника"

15:37
  • пятница
  • 06 октября 2023

Путин накануне сообщил о завершении испытаний этой ракеты

В России продолжается разработка систем вооружения, подобных крылатой ракете с ядерной энергетической установкой "Буревестник". Как пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, именно это имел ввиду Владимир Путин, говоря накануне об испытаниях нового оружия.

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Представитель Кремля напомнил, что эта тема неоднократно фигурировала в последние недели в международной информационной повестке. И для участников форума "Валдай" она представляла интерес, так что Путин проинформировал их об испытаниях "Буревестника".

Владимир Путин ранее сообщил, что Россия провела последнее успешное испытание ракеты "Буревестник". Также страна, по словам президента, практически завершила работы над современными видами стратегического оружия, передает РИА Новости.

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