Вакцины-убийцы: кому и за что дали Нобелевскую премию по химии

А здоровье уже не вернешь

"За открытия, касающиеся модификаций нуклеозидных оснований, которые позволили разработать эффективные мРНК-вакцины против COVID-19". Вот с такой сложной формулировкой Нобелевский комитет присудил премию по физиологии и медицине. Лауреаты – венгерка Каталин Карико, в Штаты она переехала в конце 80-х, и американец Дрю Вайсман - честно признаются: не ждали.

А теперь - понять бы, за что именно вручили Нобелевскую премию. Из всего этого набора сложных терминов вроде "нуклеозидных оснований" и "матричной рибонуклеиновой кислоты" обывателю понятно только то, что награда нашла героев, которые вроде как изобрели платформу для вакцины от ковида. Тут же возникает вполне закономерный вопрос – ведь первым зарегистрированным в мире препаратом был российский "Спутник V".

"Если дать российской вакцине премию, это будет означать, что именно российская вакцина будет востребована по всему миру. А это - миллиардные прибыли, не говоря уже о престиже. Ведь какая западная концепция: Запад - это центр науки и образования мира. А если Россия, эта ужасная страна, Мордор такой мировой, окажется лучше в этой сфере, что из этого следует? Что Запад не центр мира?", - отметил Дмитрий Журавлев, руководитель Института региональных проблем.

О надежности, безопасности и эффективности российского "Спутника" писал авторитетный медицинский журнал "Ланцет". Отмечая, что через полгода после введения российской вакцины количество антител практически не уменьшается. В то время как защита, которую дают "Пфайзер" и "Модерна", слабеет в 2 раза.

"Векторные вакцины - это там, где носитель - вирус. В частности, это "Спутник", а мРНК - здесь нет никакого вируса, а вводится чистый носитель информации, запись об этом кусочке коронавируса", - объяснил Владислав Жемчугов, специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог.

Технология векторных вакцин отработана и хорошо изучена. А новые препараты, построенные на генетических манипуляциях с вирусом, вместо подопытных кроликов и крыс испытывали прямо на американцах и европейцах. И вот результат: показатели внезапной сердечной смертности в США устремились ввысь. Американские кардиологи забили тревогу. мРНК вакцины вызывают образование особых липидов, которые провоцируют тромбоз. В Канаде на пике вакцинации десятки человек после первого же укола "Пфайзером" и "Модерной" были госпитализированы с синдромом Гийена - Барре. Заболевание поражает нервную систему и в конечном итоге приводит к параличу.

Способ остановить действие мРНК вакцины, попавшей организм, науке неизвестен. Ведь, по сути, это вмешательство в саму суть человеческого мироздания – гены.

"Невозможно остановить это мРНК. Я лично как доктор никогда не буду применять те лекарства, действие которых не могу остановить", - продолжает Жемчугов.

Западные правительства уже начали выплачивать компенсации пострадавшим от вакцин. В австралийском бюджете для этих целей предусмотрено 77 миллионов долларов.

"Соцсети наводнили сообщения о побочном действии вакцин, которое не ограничивалось повышением температуры, а часто выражалось в воспалении сердечной мышцы. Австралийские власти получили 136523 сообщения о возникновении побочных эффектов. Не исключено, что именно исходя из этих цифр правительство предусмотрело повышение расходов на выплаты в следующем финансовом году почти в 80 раз", - пишут СМИ.

Но здоровье уже не вернешь. Согласно клиническим испытаниям, 86% детей страдали от побочных реакций на вакцину "Пфайзер". Заявление бывшего вице-президента британского подразделения этой компании Майкла Идона многих повергло в шок - мРНК вакцина может приводить к бесплодию у женщин. Страны одна за другой приостанавливали вакцинацию "Астрозенекой", "Модерной" и "Пфайзером". Длилось это, правда, недолго.

"Мы получили несколько документов, в которых указано, сколько и кому денег пожертвовала компания "Пфайзер". Мы проследили их роль в политике обязательной вакцинации. В 2021-м некоторые штаты принимали очень спорные решения. Ключевую роль в этом сыграли некоторые организации врачей и граждан, которым платила компания "Пфайзер", - рассказал журналист-расследователь Ли Фанг.

В Европейском Союзе и вовсе зашли с козырей. Переговоры о закупке вакцин с директором "Пфайзер" Альбертом Бурла вела лично Урсула фон дер Ляйен. Причем отнюдь не посредством деловой переписки.

"Фон дер Ляйен и Бурла несколько месяцев переписывались при помощи смс-сообщений и электронной почты с целью заключить договор на закупку 1,8 млрд доз вакцин от коронавируса "Пфайзер". Когда журналисты запросили данные из этой переписки, им отказали. Замглавы ЕК по вопросам ценностей и прозрачности Вера Юрова заявила, что сообщения могли быть удалены из-за их "недолговечного, эфемерного характера", - писала NY Times.

А ведь не было тендеров. Да и закупили препараты, не прошедшие должных проверок испытаний. Зато муж главы Еврокомиссии лично курировал испытания мРНК вакцин в университете Падуи. В общем, такой вот семейный подряд. В итоге фон дер Ляйен в своем кресле усидела, а изобретатели платформы для опасных вакцин сомнительного качества получили Нобелевскую премию. Новый дивный мир во всей красе.

"Дискредитирована сама премия. Нобелевская премия по литературе, скажем. Всегда можно найти какого-нибудь идеологически правильного, пусть и не очень хорошего писателя, которого можно продемонстрировать. Это же некое выстраивание культуры под себя. Когда есть эталон и все остальные, которые должны к нему стремиться. "Тихому Дону" не помешало получить Нобелевскую премию крайне левое большевистское мировоззрение автора. Потому что давали за литературу. А не за взгляды. А сейчас премию дают за взгляды, за верность западным идеалам", - продолжает Журавлев.

Яркий пример - Нобелевская премия мира, которую называют самый политизированной. Махатма Ганди, например, был номинирован на нее пять раз, но так и не получил. Зато в 2009 премию авансом дали Бараку Обаме. Хотя на тот момент прошло всего 11 дней с его инаугурации. Бывший директор Нобелевского комитета уже в наши дни назвал то решение поспешным. А политические оппоненты негодуют до сих пор. Были есть и будут более достойные люди.

"Не хочу хвастаться, но я был выдвинут на Нобелевскую премию два раза. Но фейковые СМИ даже не упомянули об этом. Обаме присудили Нобелевскую премию сразу же после того, как он стал президентом. И он сам не понимал, почему получил ее", - сказал Дональд Трамп.

Так что музыкант Боб Дилан, который в 2016 году изначально отказался ехать на вручение Нобелевской премии по литературе, присужденной ему за тексты песен, остается, пожалуй, одним из самых честных нобелевских лауреатов. Хотя даже его музыкальные треки прошли проверку временем. В отличие от технологии для западных противоковидных вакцин.

Матвей Шестаков, "В Центре Событий", "ТВ Центр"

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