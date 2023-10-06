Сочтен ненадежным: почему отправили в отставку третьего человека в США

Положение Кевина Маккарти давно было шатким

Первую в истории отставку спикера Палаты представителей США конгрессмены принимают молча и так же молча расходятся. Кевин Маккарти руководил Палатой представителей менее 10 месяцев – самый короткий срок с 1875 года. На пресс-конференции он назвал происходящее сведением счетов, которые вскрыли системную проблему в Конгрессе.

"В сегодняшнем мире, если вы как конгрессмен не хотите, чтобы правительство закрылось, найдутся восемь человек, которые прогонят вас с поста спикера. Мне кажется, это серьезный разрыв. Они не могут называть себя консерваторами, потому что сеют злобу и сумбур", - сказал Маккарти.

Инициатор голосования за отставку Маккарти - конгрессмен Мэтт Гетц. Он один из ультраправых республиканцев, которые радикально отказываются от любого сотрудничества с демократами. Таких в американской политике называли "оводами". Раздражает, но от него всегда легко отмахнуться. В этот раз не получилось. Муха завалила слона, пишет Wall Street Journal, намекая на статус Маккарти - третье лицо в государстве и босс Республиканской партии, чей символ как раз-таки слон.

"Я не думаю, что голосование против спикера Маккарти - это хаос. Я думаю, что долг в 33 триллиона долларов - это хаос. Я думаю, что отсутствие принятия законопроектов о расходах по одному предмету - это хаос. Я думаю, что руководствоваться постоянными резолюциями и сводными законопроектами - это хаос. Хаос - это тот, кому мы не можем доверять на слово", - заявил Гетц.

Недоверие вызвала сделка Маккарти с демократами. Спикер пошел на компромисс с политическими оппонентами на прошлой неделе, чтобы принять хотя бы временный закон о бюджете и избежать так называемого шатдауна, то есть блокировки работы правительства. Проект не принимали из-за пункта о финансовой помощи Украине. В рамках договоренностей его убрали. Но, как заявил Мэтт Гетц, Маккарти якобы заключил неформальную сделку с Джо Байденом о продолжении выделения денег для Киева.

"Ультрарадикальное, скажем та,к крыло республиканцев – оно действительно поднимает острые для Америки вопросы, в том числе - почему должны финансировать ту же Украину, не заботясь о собственном народе", - отметил Иван Сурма, доцент кафедры международной и национальной безопасности Дипломатической академии МИД России, вице-президент НИИГлоБ.

Положение Маккарти давно было шатким. Он и спикером-то стал только после пятнадцати голосований. Многие обвиняли его в двойной игре, что называется "и нашим, и вашим". Но усидеть на двух стульях не получилось. Демократы единогласно проголосовали за отставку, даже несмотря на сделку.

Лидера республиканцев считали ненадежным и даже опасным для администрации Байдена. Ему не простили приказ о проведении расследования в связи с импичментом президента. Кроме того, демократы не могли упустить возможность ослабить конкурентов перед грядущими выборами. Вот только отказ от сотрудничества поставит крест и на политической программе администрации Байдена.

"Договоренность между спикером Конгресса и президентом – это вполне политическая практика. И то, что договоренность спикера с президентом, сохраняющая устойчивость государства, расценена республиканцами как предательство, как вызов, как откровенное кидалово, извиняюсь за термин, свидетельствует лишь об одном - что внутри элит конфликт в США носит очень глубокий характер. И я считаю, что он находится фактически на уровне гражданской войны", - обратил внимание Леонид Крутаков, доцент Финансового университета при правительстве России.

Депутаты не могут заниматься законодательной работой, пока не будет выбран новый спикер. Этот процесс может длиться недели, учитывая внутреннюю борьбу за лидерство в стане республиканцев и их большинство в нижней палате. При этом уже в середине ноября - крайний срок по вопросам принятия бюджета. Иначе - тот самый шатдаун.

"Попытка снять спикера Палаты представителей была последний раз 113 лет тому назад, и она тогда не удалась. А сейчас удалось ввиду того, что действительно конфликт внутри США, конфликт внутри политических блоков и кризис вообще политической системы Соединенных Штатов уже дошел до крайней точки", - продолжает Сурма.

В условиях, когда сотрудничество расценивается как предательство, фракции просто не смогут прийти к консенсусу даже ради интересов американской общественности. Это понимают и избиратели. Согласно опросам, большинство граждан США, 63%, считают, что стране нужна третья политическая сила. А значит, двухпартийной системе приходит конец.

По словам профессора Центра американских исследований Фуданьского университета Вэй Цзунъю, под угрозой - сам принцип американской демократии.

"Если обе стороны не могут достигнуть консенсуса и проявить сдержанность, а вместо этого делают из отличающихся политических взглядов повод для "крестового похода" на оппонента или развязывания борьбы не на жизнь, а на смерть, это может завести страну в тупик или даже погрузить в гражданскую войну. Единственным следствием станет разрушение основ демократической политики", - пишет профессор.

А пока американские элиты выясняют отношения не только за трибуной, но и в кабинетах. Первой под горячую руку попала бывший глава парламента от демократов Нэнси Пелоси. Временный спикер республиканец Патрик МакГенри, не имея реальной власти, решил показать, кто здесь главный, и попросил ее освободить свой офис. Как выяснилось позже, помещение предназначалось отправленному в отставку Маккарти.

Киев тоже стал заложником американских политических разборок. По данным газеты "Вашингтон Пост", финансовый поток для Украины будет перекрыт на неопределенное время.

"С учетом непредсказуемости ситуации в Палате представителей администрация более не добивается выполнения запроса о дополнительном финансировании на 24 млрд долларов, которые она первоначально хотела включить в краткосрочную бюджетную сделку", - сказано в материале.

Впрочем, некоторые считают, что во всем виноват Зеленский. Точнее - его проклятие. После рукопожатия с ним в отставку уже ушли премьеры Британии, Италии, Финляндии, Латвии, затем спикер Канады и вот теперь США.

Держатся пока только премьер Джастину Трюдо, он всячески избегает рукопожатий, и Джо Байден. Но кресло под американским лидером уже закачалось. Новым спикером, скорее всего, станет один из сторонников Трампа. Например, Стив Скализ, который заявил, что политика администрации Белого дома "толкает страну на край пропасти".

Еще один кандидат Джим Джордан и вовсе возглавляет юридический комитет, где сейчас рассматривают вопрос об импичменте президенту.

Никита Васильев, "В Центре Событий", "ТВ Центр"

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