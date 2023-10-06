Украина в Евросоюзе - текущие предпосылки и возможные последствия

В Киеве, как обычно, уже считают деньги

На фоне военных неудач Украины еврочиновники пытаются мотивировать Киев историей про членство в ЕС. При этом щедрые обещания раздают именно руководители из Брюсселя - кроме Шарля Мишеля, отметились Жозеп Боррель и Урсула фон дер Ляйен, а также примкнувшая к ним Анналена Бербок. Последняя и вовсе забыла о современных реалиях и включила в состав Украины российские территории.

Воодушевленные украинские чиновники стали убеждать народ, что решение о членстве уже принято. Об этом прямо сказал глава МИД киевского режима Дмитрий Кулеба. Впрочем, почти сразу выяснилось, что энтузиазм разделяют далеко не все. Даже Нидерланды, которые активно помогают Киеву, не в восторге от перспективы принятия украинцев в европейскую семью. По словам Марка Рютте, никто не достоин поблажек, в том числе Украина. Тысячи условий, о которых говорит дипломат, за 6 с половиной лет выполнить нереально. Тем более, что главная проблема Украины, о которой говорят в Европе, настолько укоренилась в обществе и политической элите, что избавиться от нее почти невозможно в принципе, а уж тем более - за такой короткий промежуток времени.

"Это не было бы хорошо ни для ЕС, ни для Украины. Любой, кто имел какое-либо отношение к Украине, знает, что это страна, коррумпированная на всех уровнях общества. Несмотря на все усилия, она не имеет права присоединиться к Евросоюзу и нуждается в масштабных внутренних реформах. У нас есть неудачный опыт общения с некоторыми так называемыми новыми членами, например, когда дело касается верховенства закона. Это не может повториться снова", - заявил Жан-Клод Юнкер, бывший глава Еврокомиссии.

При этом слова о борьбе с коррупцией, по мнению экспертов, несут в себе не столько желание наставить Киев на праведный путь, сколько попытку расчистить украинскую площадку для европейских бизнесменов. Основным двигателем коррупции считают олигархов и от Зеленского требуют как можно скорее угрозу нейтрализовать.

"Проблема у Европейского союза была только одна всегда. Это местные элиты, местное сопротивление. У Европейского союза во многом внешняя система пищеварения. Он захватывает добычу, впрыскивает яд и только потом присоединяет добычу к себе. Перемещает ее в свой желудок. И вот это перемещение Украины в желудок Европейского союза, как когда-то произошло перемещение туда Румынии, Словакии, других стран, это то, чему не должны препятствовать местные элиты. Говоря иначе, местные элиты не должны вырасти в крупный финансово-экономический лагерь внутри Европейского союза", - объяснил Василий Колташов, экономист, директор Института нового обществ.

Украинские деловые круги это понимают, а вот с народом ситуация принципиальна иная. Начиная с Майдана, из членства Украины в Евросоюзе сделали вожделенную панацею, которая, по версии политической верхушки, должна решить все проблемы украинцев. Какой бы глупой ни была эта идея, благодаря пропаганде в нее поверили многие. За 9 лет после переворота миллионы граждан Украины стали думать как та самая девушка с плакатом о кружевном белье.

"Сейчас они лгут, когда говорят, что примут к 2030 году Украину в готовом виде. Они Украину принять готовы. Но сперва хотят разрушить украинскую олигархию. Чтобы забрать ресурсы себе. Не в плане заботы о населении Украины. Их население, его интересы совершенно не интересуют. Евросоюз – это довольно жесткая организация, которая сразу навяжет всяческие стандарты, которые разрушат мелкие фермерские хозяйства, разорят мелкий бизнес. Это все положено знать было бы людям, которые скакали на Майдане, но они не хотели этого знать", - продолжает Колташов.

Похожая проблема и у европейцев. Когда еврочиновники говорят о необходимости принять Украину и другие страны в ЕС, они умалчивают, за чей счет будет банкет. Потому что в конечном итоге платить придется гражданам Евросоюза. Сейчас необходимость расширения ЕС объясняют тем, что нужно противостоять влиянию России. Но проамериканские европопулисты, которые находятся во главе большинства стран Европы и в Брюсселе, как обычно, не вдаются в детали того, что украинская экономика может дать Европе.

"То есть она не хромает и не плохо развита, она сгнила, исчезла, ее нет. Украина ничего не производит. В таком случае задаем себе другой вопрос. А находясь в Евросоюзе, если так гипотетически себе представить, чем Украина будет торговать с Евросоюзом? Или будет просто использовать ЕС как матку и высасывать из ЕС все соки?", - задается вопросом Юрий Дудкин, политический и военный эксперт.

И это не фигура речи. Если Европа уже не в состоянии обеспечить требуемое финансирование украинской армии и госаппарата, то при гипотетическом вступлении в Евросоюз расходы на Киев вырастут в несколько раз. Над суммой в 186 миллиардов евро за 7 лет, о которой с ужасом пишут западные СМИ, на Украине откровенно смеются.

"На Украине и в аппарате Зеленского так не считают. Там уже меряют триллионами евро. Для того, чтобы якобы восстановить Украину. То есть они будут восстанавливать, они так считают. Что они однозначно победят. И 180 миллиардов евро для них это семечки, пока что ничто. Поэтому в связи с тем, что Зеленский и клика ведут себя более и более нагло, такие деньги для них – не деньги. И Украина по-прежнему считает себя содержанкой Европы", - говорит Дудкин.

И будет считать. При этом, как заявили западные экономисты, членство Киева в Евросоюзе так повлияет на организацию, что там полностью изменится распределение субсидий. Многие страны, которые сейчас являются чистыми получателями помощи, это касается Прибалтики и части южной Европы, вынуждены будут стать донорами. Вот только донорство предполагает наличие средств. А их у условной Румынии или Болгарии уже нет, а когда завершится запущенная Вашингтоном деиндустриализация Германии, не будет и у Берлина. И произойдет это значительно раньше 2030 года.

Так что нынешняя история про принятие в Евросоюз новых членов - не более чем попытка поманить уставшего осла подгнившей морковкой, чтобы он прошел еще немного. К тому же давать обещания о том, что может произойти через 7 лет, для большинства нынешних еврочиновников очень просто. В 2030-м ни Шарль Мишель, ни Урсула фон дер Ляйен не будут руководителями в Брюсселе, не говоря уже о 76-летнем Борреле. Для тех, кто не верит в обещания европопулистов, вопрос не в том, когда Украина вступит в Евросоюз, а в том, будет ли через 7 лет куда и кому вступать.

Денис Большаков, "В Центре Событий", "ТВ Центр"

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