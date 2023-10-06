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Собянин: Дизайн станции метро "Лебедянская" будет посвящен российской промышленности

16:14
  • пятница
  • 06 октября 2023

Ключевой элемент композиции будет напоминать прокатный стальной лист

Дизайн станции "Лебедянская" Бирюлевской линии метро будет посвящен промышленности России. Об этом сообщил Сергей Собянин.

"Станция расположена рядом с ул. Липецкая, чье название отсылает к крупнейшему российскому центру развития черной металлургии. Отсюда и выбор общей концепции оформления", – написал Собянин в своем Telegram-канале.

Ключевой элемент композиции будет напоминать прокатный стальной лист. Он расположится в центре станции с двумя береговыми платформами.

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Проект станции метро "Лебедянская"
Проект станции метро "Лебедянская"
Проект станции метро "Лебедянская"
Проект станции метро "Лебедянская"
Проект станции метро "Лебедянская"
Проект станции метро "Лебедянская"
Проект станции метро "Лебедянская"
Проект станции метро "Лебедянская"
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