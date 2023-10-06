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ВС России заняли более выгодные рубежи на запорожском направлении

15:32
  • пятница
  • 06 октября 2023

Националисты потеряли за неделю на донецком направлении более 1745 военных и 18 танков

В ходе брифинга в пятницу Минобороны сообщило, что российские войска за неделю заняли более выгодные рубежи и отразили две контратаки ВСУ на запорожском направлении.

Также сообщается, что ВС России нанесли 14 групповых ударов по объектам военной инфраструктуры Украины с 29 сентября по 6 октября.

Националисты потеряли за неделю на южнодонецком направлении более 755 военных и 8 танков, на херсонском направлении - до 235 военных и 6 орудий полевой артиллерии, на запорожском направлении - более 320 военных, 14 бронемашин, на донецком направлении - более 1745 военных, 18 танков.

Кроме того, стало известно, что ВКС России за неделю уничтожили четыре украинских самолета. Во время групповых ударов поражены цеха предприятий, выпускающих вооружение, пункты размещения ВСУ и наемников.

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