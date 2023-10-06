Лукашенко: Вашингтон торопит увязшую в контрнаступлении Украину

Американцы призывают Зеленского отправить на фронт молодежь

Вашингтон призывает руководство Украины ускорить темпы провального контрнаступления, заставляя командование ВСУ отправлять в зону боевых действий молодых украинцев. Об этом в ходе рабочей поездки в Брестскую область заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Как отметил политик, американские власти продолжают упрекать президента Украины Владимира Зеленского в медленном контрнаступлении. По мнению Лукашенко, именно провал ВСУ на ключевых направлениях фронта в зоне военной спецоперации привел к исключению пунктов о предоставлении финансовой помощи Киеву из временного бюджета США.

"Американцы отправили им недвусмысленный сигнал. Содержание этого сигнала заключается в том, что "ребята, побыстрее, масштабнее наступайте и побольше туда молодежи бросайте", - заявил Лукашенко, чьи слова приводит РИА Новости.

Президент подчеркнул, что регулярные поставки вооружений Киеву не помогли военнослужащим ВСУ достичь каких-либо результатов в ходе анонсированного странами Запада контрнаступления. По его словам, у представителей мирового сообщества нет сомнений, что наступательные действия Украины увязли в зоне СВО.

Он также добавил, что Вашингтон подталкивает украинского лидера к продолжению боевых действий, поскольку геополитический провал подобного масштаба в значительной степени ударил по имиджу и авторитету действующего президента США Джо Байдена.

"Здесь нужна какая-то победа. Американцам надо что-то положить на стол, чтобы выиграть. Поэтому торопят", - заключил белорусский лидер.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провал украинского контрнаступления поставил военнослужащих ВСУ в затруднительное положение. По словам политика, наступательные действия приобрели затяжной характер из-за дефицита определенных видов оружия и боеприпасов.

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