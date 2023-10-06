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ВС России подбили автомобиль с высокопоставленными офицерами ВСУ

15:54
  • пятница
  • 06 октября 2023

Цель была уничтожена с одного выстрела

Бронеавтомобиль с высокопоставленными офицерами командования ВСУ подбили артиллеристы 3-й добровольческой разведывательно-штурмовой бригады "Конвой" в Херсоне. Как сообщил начальник штаба артдивизиона с позывным Бандерас, стреляли из гаубицы Д-20.

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За объектом вела наблюдение аэроразведка с помощью БПЛА. Она засекла, как из здания вышли украинские бойцы, сели в бронированный внедорожник, к ним присоединился автобус и они направились в сторону промзоны.

По словам Бандераса, район был заранее пристрелян российскими артиллеристами. Противник был поражен с первого выстрела. Разведка оперативно установила, что в бронеавтомобиле находились высокопоставленные офицеры командования ВСУ, передает РИА Новости.

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