Заняты несколько опорных пунктов противника

Работа в цехах Новосибирского авиационного завода имени Чкалова не прекращается ни на минуту. Заказов от Минобороны очень много. Это и ремонт, и создание новых многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34, которые сейчас крайне востребованы в зоне СВО.

"Поставки новых самолетов Су-34 и доработка уже эксплуатирующихся в войсках идет по графику. И программа года будет, безусловно, выполнена. Кроме того, завершена контрактация 2024 года. Каких-то вопросов, требующих нашего внимания, по 2024 году нет", - заявил министр обороны Сергей Шойгу.

Авиация на фронте ежедневно в круглосуточном режиме совершает десятки вылетов, отрабатывая по позициям противника. Фронтовые Су-25 обеспечивают поддержку наземных сил. Су-34 точечно уничтожают штабы ВСУ и хранилища боеприпасов, используя тяжелые управляемые бомбы.

Сергей Зыбинский, начальник пресс-центра группировки "Запад": "На купянском направлении экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли семь авиационных ударов по пунктам временной дислокации подразделений 7-го стрелкового батальона и подразделений территориальной обороны в районах населенных пунктов Невское, Новолюбовка".

Работы хватает и у вертолетчиков, и у операторов ударных беспилотников. Минувшей ночью при помощи таких БПЛА был нанесен очередной удар по одесскому порту. Хорошо видно, насколько беспомощно ПВО. Из немецких систем "Гепард" украинские военные делают десятки очередей. Однако все тщетно.

Кроме того, был зафиксирован момент очередного удачного попадания по украинскому танку при помощи дрона-камикадзе "Ланцет". А в другом месте догорает очередная БМП "Брэдли", любезно предоставленная Украине американцами. Ее уничтожили вместе с экипажем и десантом.

Подобные цели в послужном списке расчета самоходной установки "Вена" тоже есть. Как и множество другой техники, которую используют ВСУ. Едва она появляется в зоне досягаемости, оператор БПЛА передает координаты. После чего начинается активная работа. Работает и расчет самоходного орудия "Гиацинт", которое в данный момент наносит удары по позициям ВСУ.

Олег Чехов, начальник пресс-центра группировки "Восток": "Подразделения группировки войск "Восток" на южнодонецком направлении при поддержке огня артиллерии отразили атаку группы пехоты противника в направлении Приютного, а также сорвали две попытки провести ротацию подразделений ВСУ в районах Макаровки и Старомайорского. Штурмовыми подразделениями улучшено тактическое положение в районах Новозлатополь и северо-восточнее Никольского. Заняты несколько опорных пунктов противника, уничтожена живая сила".

Также сообщается о продвижении российских войск на купянском направлении.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр"

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