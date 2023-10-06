Кризис из-за поддержки Киева: главные политические новости пятницы

От Украины отворачиваются уже даже американские демократы

Спровадив, наконец, Зеленского из испанской Гранады, представители Евросоюза, похоже, столкнулись с чем-то вроде похмельного синдрома. Все, что было накануне, помнят урывками, но последствия-то надо исправлять. Вот Жозеп Борель и оправдывается: еврочиновников, мол, просто не так поняли, когда они пообещали Украине вступление в ЕС уже к 2030 году.

"У нас 10 кандидатов, и к каждому нужен особый подход. Мы должны работать с ясным умом. Украина идет последней и теснит всех, кто ждал раньше. Так очередь будет двигаться быстрее. Но все индивидуально, вы же понимаете", - сказал евродипломат.

Куда более определенно выразился премьер Нидерландов. Киеву не стоит даже надеяться, цитирует Марка Рютте местная пресса: "Я совершенно не согласен с этой датой, они не готовы. Да и мы тоже: в ЕС уже 27 членов, и если к нам присоединятся другие страны, процесс принятия решений станет еще более сложными".

То есть дело не только в масштабах украинской коррупции, о чем говорил накануне Жан-Клод Юнкер. Сам Евросоюз нуждается в реформах, если хочет расширяться и дальше. В первую очередь Брюссель хочет избавиться от права вето. Это необходимо, чтобы новые члены или такие непокорные страны, как, например, Венгрия, не могли отстаивать в рамках объединения свои интересы.

"Мы должны иметь возможность принимать решения квалифицированным большинством, чтобы гарантировать дееспособность Европейского Союза", - заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Второй больной вопрос - распределение финансов. В Еврокомиссии подсчитали, что прием одной только Украины обойдется в 186 миллиардов евро. Это больше, чем весь нынешний годовой бюджет ЕС. Та же Польша или страны Прибалтики из получателей европейских денег автоматически превратятся в спонсоров, чему едва ли будут рады.

Наконец, третье - Брюссель подумывает о системе так называемой "многоярусности". То есть речь, по сути, о двух Евросоюзах. Один - привилегированный, для избранных. Другой - "второго сорта", для слабых экономик с ограниченными возможностями. Это пока лишь планы, но ведь Будапешт и Варшава уже сыты по горло брюссельской диктатурой.

"Послушайте, вот сейчас мы рассматриваем миграционную реформу. Нас - Венгрию и Польшу - полностью исключили из этого процесса. Потому что нет никаких шансов на компромисс! А в перспективе они по всем вопросам хотят лишить нас механизмов влияния! Немыслимо!", - возмущается премьер Венгрии Виктор Орбан.

"Польша определенно отвергает это. Пожалуйста, прочтите отчеты французской полиции. 70% грабежей и преступлений совершают нелегалы. В Швеции премьер-министр уже должен ввести армию! В Италии мигранты избивают полицейских", - говорит Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши.

Такое отношение распространяется и на беженцев из Украины. Европейские страны одна за другой задаются вопросом: а не пора ли гостям домой? В Ирландии отказываются принимать новых переселенцев. А в Швейцарии готовы платить тысячи долларов тем, кто уедет из страны.

Масштабнейший кризис из-за поддержки киевского режима разворачивается и за океаном. Американские республиканцы, отправив своего же однопартийца Кевина Маккарти в отставку, все никак не договорятся о кандидатуре нового спикера Палаты представителей. Проблема настолько серьезная, что даже Дональд Трамп передумал и теперь готов помочь.

От Украины, будто от чумной, отворачиваются уже и демократы. Сообщается, что Джо Байден больше не добивается от Конгресса выделения 24 миллиардов долларов на нужды Киева. У него вообще другая головная боль: в сети появились кадры, как он пинает свою собаку у трапа самолета. Вопросы о том, по чьей вине несчастное животное кусает охранников, резко отпали сами собой.

Зато у премьера Канады сейчас все мысли только об Украине. И беды - тоже из-за нее.

В украинском парламенте же - вообще своя атмосфера. Вдохновленная и проспонсированная западной цивилизацией. На сей раз подрались нардепы Николай Тищенко и Алексей Гончаренко. А кончилось все порванными штанами от модного европейского дизайнера.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр"

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