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Путин отметил успешное сотрудничество России и Узбекистана

18:17
  • пятница
  • 06 октября 2023

Товарооборот между странами в прошлом году увеличился на 26 процентов

Товарооборот между Россией и Узбекистаном в прошлом году увеличился на 26 процентов и превысил 612 миллиардов рублей, а за 7 текущих месяцев достиг 470-ти миллиардов. Об этом Владимир Путин заявил на встрече с президентом республики Шавкатом Мирзиёевым, который находится в России с официальным визитом.

Российский лидер отметил, что Москва и Ташкент активно сотрудничают в области образования и культуры. Так, недавно состоялась премьера спектакля национального узбекского балета на сцене Большого театра, а на ВДНХ после реставрации открыли для посетителей павильон Узбекистан.

Кроме того, подчеркнул Владимир Путин, идет работа двух государств на международной арене в рамках таких площадок, как ООН, ШОС и СНГ.

"Наши отношения развиваются весьма успешно. Мы подтверждаем высокий уровень и характер наших отношений как союзнических, в таком направлении и действуем. Хочу поблагодарить вас за личное участие в развитии российско-узбекистанских связей. Это развитие имеет хорошую динамику. Россия занимает уверенное первое место в торговом обороте Узбекистана с иностранными государствами. Три тысячи компаний с российским участием работают в Узбекистане, 700 узбекских компаний работают в России", - указал Мирзиёев.

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