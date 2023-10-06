МиГ-31 перехватил американский военный самолет над Норвежским морем

Нарушения госграницы допущено не было

Как сообщила пресс-служба Министерства обороны, 6 октября над акваторией Норвежского моря была обнаружена приближающаяся к госгранице России воздушная цель, которую идентифицировали как самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВМС США.

Для недопущения нарушения границы в воздух поднялся истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота.

При приближении российского истребителя иностранный самолет выполнил разворот. Нарушения госграницы допущено не было.

Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами, подчеркнули в Минобороны.

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