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Вершинин: мировое сообщество услышало посыл России на полях Генассамблеи ООН

16:53
  • пятница
  • 06 октября 2023

Запад принял к сведению важнейшие тезисы Москвы

Мировое сообщество услышало посыл Москвы, прозвучавший на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом в ходе брифинга заявил заместитель главы МИД России Сергей Вершинин.

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Как отметил дипломат, заявления главы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова, прозвучавшие в ходе выступления на заседании Генассамблеи ООН, были "абсолютно честными и откровенными". По мнению Вершинина, именно подобная манера общения позволила России донести до Запада важнейшие тезисы.    

"Поэтому был ли услышан этот посыл? Его услышали, и мы это поняли в ходе многосторонних контактов, двусторонних встреч", - заявил представитель МИД, чьи слова приводит РИА Новости.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров призвал генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша предотвратить втягивание представителей международных организаций в политизированные инициативы по урегулированию украинского кризиса. Наряду с этим дипломат указал на недопустимость использования в документах ООН двойных стандартов применительно к различным территориям.

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