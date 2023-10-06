Посольство России в Австрии ответило на обвинения в ударе по селу Гроза

Российские военные не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры

Украина и Запад еще до начала официального расследования пытаются обвинить Россию в нанесении удара по населенному пункту Гроза, расположенному в Харьковской области.

"Еще до начала каких-либо расследований Москву в очередной раз обвиняется в совершении военного преступления", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале посольства России в Австрии.

При этом в дипмиссии подчеркнули, что украинские власти "следуют по отработанной схеме". Уточняется, что по аналогичному сценарию Киев уже пытался обвинить Москву не только в попадании фрагментов ракеты на территорию Польши, но и в нанесении мощнейшего авиаудара по рынку в Константиновке.

Сотрудники российского посольства в Австрии напомнили западным и украинским партнерам, что российские военные, в отличие от военнослужащих ВСУ, не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры.

Накануне в СМИ появились сообщения о нанесении удара по селу Гроза в Харьковской области. Глава МВД Украины Игорь Клименко подтвердил эту информацию и сразу же обвинил в произошедшем российских военнослужащих. Позднее украинский лидер Владимир Зеленский назвал трагедию "сознательным терактом", который якобы устроили ВС России.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя гибель мирных людей в Харьковской области, заявил, что российские военные не наносят удары по гражданским целям. По его словам, военнослужащие ВС России работают исключительно по объектам военной инфраструктуры Украины.

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