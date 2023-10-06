Зеленский обвинил Россию во лжи об украинской коррупции

Ни один доллар не был украден

Кремль пытается дезинформировать мировую общественность, распространяя фейки о коррумпированности украинских властей. Об этом в интервью изданию "Страна.ua" заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Это известный российский нарратив о коррупции", - заявил Зеленский, чьи слова приводит РИА Новости.

По словам политика, такими действиями Россия пытается внести идеологический раскол в Европу по поводу целесообразности дальнейшего финансирования Украины.

Он также добавил, что "ни один доллар не был украден" у стратегических партнеров Киева.

Ранее бывший глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что присоединение к ЕС такой коррумпированной страны, как Украина негативно повлияло бы на других членов объединения. По мнению чиновника, для членства в Европейском союзе украинские власти должны немедленно приступить к масштабным внутренним реформам.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"