Украина стоит на пороге демографического кризиса

Действия российских военных в зоне СВО привели к гибели огромного количества бойцов ВСУ. Об этом в интервью YouTube-каналу Redacted заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.

"ВСУ продолжают нести огромные потери, наталкиваясь на выстроенные Россией оборонительные линии", - заявил Джонсон, чьи слова приводит РИА Новости.

Как отметил аналитик, такими темпами Украина в скором времени может столкнуться с демографическим кризисом небывалого масштаба. По его мнению, если украинский лидер Владимир Зеленский продолжит мобилизационную кампанию, то рано или поздно в стране не останется мужчин.

"Подобное просто опустошит Украину: некому будет заводить детей – не будет отцов", - заключил он.

Ранее депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* заявил, что военнослужащие ВСУ ежедневно сталкиваются с наплевательским отношением со стороны командования. По словам парламентария, мобилизованные украинцы, как правило, не получают всей необходимой амуниции для участия в боевых действиях в зоне военной спецоперации.

* Внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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