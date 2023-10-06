Путин объявил о церемонии запуска поставок российского газа в Узбекистан 7 октября

Впервые в истории газ пойдет в сторону Средней Азии

Торжественная церемония открытия запуска поставок российского газа в Узбекистан пройдет в субботу. Об этом в ходе брифинга заявил президент России Владимир Путин.

"Завтра мы вместе с Шавкатом Миромоновичем и президентом Казахстана Касым-Жомартом Кемелевичем примем участие в торжественной церемонии запуска поставок "Газпромом" российского газа в Узбекистан", - заявил Путин, чьи слова приводит газета "Известия".

Глава государства подчеркнул, что подобного рода событие происходит впервые в истории, поскольку российский газ никогда не направлялся в сторону Средней Азии. По его словам, в результате трехстороннего сотрудничества удалось создать все необходимые условия для реализации таких поставок.

Он также добавил, что природный газ из России будет поставляться в Узбекистан транзитом через территорию Казахстана. При этом часть энергоносителей пойдет в саму казахстанскую республику, уточнил президент.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что товарооборот между Москвой и Ташкентом в прошлом году увеличился на 26 процентов и превысил 612 млрд рублей, а за 7 текущих месяцев достиг 470 млрд. Как отметил политик, Россия и Узбекистан активно сотрудничают не только в сфере торговли, но и в области образования и культуры.

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