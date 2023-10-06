ТАСС: Москва не обсуждает вывод миротворцев из Карабаха

Опубликованная ранее информация не соответствует действительности

Опубликованная в СМИ информация об обсуждении вывода российского миротворческого контингента из Нагорного Карабаха не соответствует действительности, передает информагентство ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.

"Информация о том, что делегация Минобороны России обсуждает вывод российских миротворцев из Карабаха, не соответствует действительности", - заявил анонимный собеседник агентства.

При этом пожелавший сохранить свою анонимность дипломат подчеркнул, что на данный момент представители оборонного ведомства ведут контакты исключительно по вопросам текущей деятельности миротворческого контингента в регионе.

Ранее в Минобороны России сообщили, что силы миротворческого контингента свернули временные наблюдательные посты вдоль бывшей линии соприкосновения сторон в Нагорном Карабахе. По данным ведомства, российские миротворцы продолжат поддерживать непрерывное взаимодействие с Баку и Степанакертом для обеспечения безопасности местных жителей.

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