МИД России заявил протест послу Кипра

Кипрские спецслужбы с применением силы задержали российского журналиста

Министерство иностранных дел сообщило, что 6 октября в ведомство был срочно вызван посол Кипра в Москве.

"Ему заявлен категорический протест в связи с неприемлемыми и провокационными действиями властей страны в отношении аккредитованного в Никосии корреспондента "Российской газеты" А.Г.Гасюка, а также сотрудника посольства России Д.В.Дойникова при исполнении им служебных обязанностей", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Как уточнили в МИД, кипрские спецслужбы под предлогом лишения российского журналиста вида на жительство попытались его задержать с применением силы для последующего выдворения. В результате Гасюк и находившийся на месте происшествия представитель российской дипмиссии получили травмы. Журналиста же в итоге отправили под арест.

Москва считает ссылки на неподобающую деятельность собкора "Российской газеты" и нарушение им административного режима пребывания на Кипре надуманными.

"Есть основания полагать, что к организации этой провокации приложили руку западные спецслужбы", - указали в МИД.

Российская сторона требует от кипрской администрации немедленного освобождения российского корреспондента, а также - объяснений по поводу инцидента и извинений.

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