ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Глава ЕК исключила поблажки в ходе приема новых членов в ЕС

20:36
  • пятница
  • 06 октября 2023

К концу осени Еврокомиссия представит доклад о степени готовности той или иной страны

Решения относительно присоединения стран-кандидатов к ЕС будут приниматься исключительно на основании заслуг этих государств. Об этом в ходе брифинга по итогам Европейского политического сообщества в Гранаде заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.  

Орбан оценил перспективу вступления Украины в ЕС
"От Лиссабона до Луганска": глава МИД ФРГ обозначила будущие границы ЕС

"Процесс приема новых членов будет осуществляться исключительно на основании заслуг, никаких поблажек не будет", - заявила фон дер Ляйен, чьи слова приводит ТАСС.

Как отметила политик, уже к концу осени Еврокомиссия представит подробный доклад о степени готовности той или иной страны к присоединению к ЕС. По ее словам, в этом докладе будут перечислены лишь те цели и критерии, которые страны-кандидаты должны будут выполнить для предоставления членства в объединении.  

Она также добавила, что требования Еврокомиссии относятся не только к потенциальным членам, но и к исполнительным и законодательным органам ЕС.

"Евросоюз должен быть готов к приему этих стран", - заключила глава ЕК.  

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что нестабильность геополитической ситуации на европейском континенте приведет к расширению Европейского союза "от Лиссабона до Луганска". По мнению дипломата, Украина уже в ближайшее время может стать полноправным членом "сообщества свободы" – ЕС.

При этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подчеркнул, что на данный момент Будапешт не видит Киев полноправным членом Евросоюза. Политик пояснил, что отсутствие четких территориальных границ у Украины значительно снижает шансы на вступление в ЕС.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.