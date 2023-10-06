Глава ЕК исключила поблажки в ходе приема новых членов в ЕС

К концу осени Еврокомиссия представит доклад о степени готовности той или иной страны

Решения относительно присоединения стран-кандидатов к ЕС будут приниматься исключительно на основании заслуг этих государств. Об этом в ходе брифинга по итогам Европейского политического сообщества в Гранаде заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Процесс приема новых членов будет осуществляться исключительно на основании заслуг, никаких поблажек не будет", - заявила фон дер Ляйен, чьи слова приводит ТАСС.

Как отметила политик, уже к концу осени Еврокомиссия представит подробный доклад о степени готовности той или иной страны к присоединению к ЕС. По ее словам, в этом докладе будут перечислены лишь те цели и критерии, которые страны-кандидаты должны будут выполнить для предоставления членства в объединении.

Она также добавила, что требования Еврокомиссии относятся не только к потенциальным членам, но и к исполнительным и законодательным органам ЕС.

"Евросоюз должен быть готов к приему этих стран", - заключила глава ЕК.

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что нестабильность геополитической ситуации на европейском континенте приведет к расширению Европейского союза "от Лиссабона до Луганска". По мнению дипломата, Украина уже в ближайшее время может стать полноправным членом "сообщества свободы" – ЕС.

При этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подчеркнул, что на данный момент Будапешт не видит Киев полноправным членом Евросоюза. Политик пояснил, что отсутствие четких территориальных границ у Украины значительно снижает шансы на вступление в ЕС.

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