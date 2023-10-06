Правительство утвердило особый порядок въезда в Россию для граждан Украины

Данная мера направлена на обеспечение безопасности российских граждан

Кабинет министров утвердил особый порядок въезда украинских граждан в Россию из третьих стран, передает информагентство РИА Новости со ссылкой на документ, опубликованный на официальном сайте правительства.

"С полуночи 16 октября для граждан Украины, прибывающих в Россию из третьих стран, вводится особый порядок въезда", - говорится в сообщении.

Данная мера имеет временный характер и направлена на обеспечение безопасности жителей России в сложившихся геополитических реалиях.

Согласно документу, начиная с 16 октября украинские граждане смогут въезжать на территорию России, используя лишь два транспортных узла: автомобильный пункт пропуска "Лудонка" в Псковской области и воздушный пункт пропуска, расположенный в столичном аэропорту "Шереметьево".

Уточняется, что подобного рода мера относится только к тем гражданам Украины, которые будут прибывать в Россию из третьих стран.

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