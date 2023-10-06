"Абсолютно правильно": Лукашенко оценил действия Зеленского в отношении Запада

Вашингтон не выполняет своих обещаний

Украинский лидер Владимир Зеленский "ведет себя абсолютно правильно", требуя от западных стран увеличения финансовой и военной помощи для ВСУ. Об этом в ходе брифинга заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Коллективный Запад не выполняет договоренности, которые дали Зеленскому. Поэтому Владимир Александрович им говорит: "Негодяи, почему вы не делаете то, что обещали?" Он едет и от них требует. Правильно он поступает? Правильно", - заявил Лукашенко, чьи слова приводит РИА Новости.

Как отметил политик, администрация действующего президента США распределила роли в конфликтной ситуации на Украине задолго до начала боевых действий. По его мнению, Вашингтон отвел Владимиру Зеленскому роль "защитника" демократии, который должен воевать до последнего украинца, отстаивая ценности западного мира.

При этом белорусский лидер подчеркнул, что роль американских политиков заключается в мобилизации всех ресурсов для поддержки Украины в противостоянии с Россией и ее союзниками. По его словам, президент Украины согласился на такие условия и на данный момент выполняет все требования Запада, а вот США и ЕС так и не удосужились выполнить свои обещания.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что регулярные поставки вооружений ВСУ со стороны Запада не помогли украинским военным достичь каких-либо результатов в ходе контрнаступления. По словам политика, у представителей мирового сообщества нет ни малейших сомнений, что наступательные действия Украины увязли в зоне военной спецоперации.

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