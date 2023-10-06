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ВЦИОМ: 79% россиян поддерживают Путина на посту президента

22:15
  • пятница
  • 06 октября 2023

Три четверти граждан считают, что российский лидер делает многое для страны и людей

Абсолютное большинство россиян (79%) считают, что именно действующий президент России Владимир Путин лучше всего подходит на роль лидера страны. Об этом свидетельствуют данные ВЦИОМ.

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Согласно социологическому исследованию, порядка 72% граждан России уверены, что российский лидер Владимир Путин делает многое не только для страны, но и для простых людей. Как минимум 21% россиян не разделяет эту точку зрения.

Три четверти российских граждан (74%) убеждены в способности Владимира Путина обеспечить стабильность и развитие страны. При этом противоположной точки зрения придерживаются всего лишь 18% опрошенных граждан России.

Помимо этого, почти 90% россиян ответили, что действующий президент обладает такими качествами, как спокойствие, энергичность и решительность. Три четверти опрошенных (74%) считают, что Путин является честным, справедливым и порядочным лидером.  

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