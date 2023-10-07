Собянин сообщил о предотвращении попытки атаки летевшего к Москве беспилотника

Пострадавших нет

Минувшей ночью в Истринском городском округе Подмосковья отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. Об этом в своих соцсетях написал мэр Сергей Собянин. Позже эту информацию подтвердили в Министерстве обороны.

На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте ЧП.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму и бить беспилотниками по московскому региону.

Минобороны России предупреждало киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине. В мае-июне 2023 года Россия нанесла несколько таких ударов, поразив, в частности здание Главного управления разведки в Киеве.

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