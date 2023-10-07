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Израиль подвергся массированному обстрелу со стороны сектора Газа

10:23
  • суббота
  • 07 октября 2023

Есть пострадавшие

Сектор Газа начал военную операцию против Израиля. Несколько десятков ракет выпущены с его территории по центральным и южным районам страны. Есть прямые попадания ракет в Тель-Авиве и Ашкелоне.
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Очевидцы сообщают в соцсетях, что в результате прямого попадания ракеты в районе Сдерота погибла женщина, пострадали минимум 15 человек. Также сообщается, что в приграничные районы Израиля проникли боевики из сектора Газа.

Глава военного крыла палестинского исламистского движения "Хамас" Мухаммед ад-Дейф официально объявил о начале военной операции против Израиля. В свою очередь, израильская армия начала собственную военную операцию против боевиков "Хамас". Она нанесла удары по территории палестинского анклава. Также министр обороны Израиля Йоав Галант объявил о массовом призыве резервистов.

Израильские СМИ пишут, что пока невозможно подсчитать число погибших и раненых. Свыше ста раненых уже доставлены в больницы Сорока и медицинский центр Каплан.

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