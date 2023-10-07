Противник сбежал с поля боя: новые примеры героизма российских военных

Бойцы сражаются за мир в Донбассе

В Министерстве обороны рассказали о мужестве и самоотверженности наших военных, участвующих в СВО. Мотострелковая рота под командованием лейтенанта Ахмед-хана Кичиакаева удерживала позиции на одном из наиболее сложных направлений. Украинские неонацисты открыли огонь из артиллерии по позициям наших военных, а затем попытались взять их штурмом.

Благодаря профессионализму Ахмед-хана и чёткому выполнению его приказов подчинёнными националисты потеряли несколько единиц техники, десятки боевиков и были вынуждены бежать с поля боя, сообщает "ТВ Центр".

Юрий Кучугурный обеспечивал бесперебойную связь своего подразделения с командованием. Командно-штабная машина была повреждена осколками снаряда, который выпустили украинские националисты. Юрий эвакуировал из неё раненых сослуживцев, а затем под плотным огнём противника развернул и настроил станцию спутниковой связи, что позволило восстановить оперативное управление батальонной тактической группой.

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