Скоро откажутся и другие страны

Временное правительство Словакии объявило о прекращении оказания военной помощи Украине. Это решение, как уточняют местные СМИ, связано с переговорами по формированию коалиции между парламентскими силами, которые выступают против поддержки Киева. Неделю назад на выборах в Словакии победила партия бывшего премьер-министра Роберта Фицо, который выступает против антироссийских санкций и планирует блокировать вступление Украины в ЕС.

Спровадив наконец Зеленского из испанской Гранады, представители Евросоюза, похоже, столкнулись с чем-то вроде похмельного синдрома. Всё, что было накануне, помнят урывками, но последствия-то надо исправлять. Вот Жозеп Борель и оправдывается: еврочиновников, мол, просто не так поняли, когда они пообещали Украине вступление в ЕС уже к 2030 году. А премьер Нидерландов заявил, что Киеву не стоит даже надеяться.

То есть, дело не только в масштабах украинской коррупции, о чём говорил накануне бывший глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Сам Евросоюз нуждается в реформах, если хочет расширяться и дальше. В первую очередь, Брюссель хочет избавиться от права вето. Это необходимо, чтобы новые члены или такие непокорные страны, как, например, Венгрия не могли отстаивать в рамках объединения свои интересы, сообщает "ТВ Центр".

Второй больной вопрос - распределение финансов. В Еврокомиссии подсчитали, что приём одной только Украины обойдется в 186 миллиардов евро. Это больше, чем весь нынешний годовой бюджет ЕС. Та же Польша или страны Прибалтики из получателей европейских денег автоматически превратятся в спонсоров, чему едва ли будут рады.

Наконец, третье - Брюссель подумывает о системе так называемой многоярусности. То есть речь, по сути, о двух Евросоюзах. Один - привилегированный - для избранных. Другой - второго сорта - для слабых экономик с ограниченными возможностями. Это пока лишь планы, но ведь Будапешт и Варшава уже сыты по горло брюссельской диктатурой.

Масштабный кризис из-за поддержки киевского режима разворачивается и за океаном. Американские республиканцы, отправив своего же однопартийца Кевина Маккарти в отставку, всё никак не договорятся о кандидатуре нового спикера Палаты представителей. Проблема настолько серьёзная, что даже Дональд Трамп передумал и теперь готов помочь.

От Украины будто от чумной отворачиваются уже и демократы. Сообщается, что Джо Байден больше не добивается от Конгресса выделения 24 миллиардов долларов на нужды Киева. У него вообще другая головная боль: в Сети появились кадры, как он пинает свою собаку у трапа самолёта. Вопросы о том, по чьей вине несчастное животное кусает охранников, резко отпали сами собой.

Ольга Оксенич, «ТВ Центр»

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