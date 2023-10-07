Палестинские боевики взяли в плен израильских солдат

И захватили технику

Резкое обострение обстановки на Ближнем Востоке. Этим утром Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также из палестинского анклава на территорию еврейского государства проникли группы боевиков. Им удалось взять в плен нескольких военных армии Израиля и захватить бронеавтомобили.

В ряде приграничных городов слышны звуки выстрелов, идут уличные бои. Есть жертвы среди мирного населения. Армия Израиля объявила о состоянии готовности к войне, объявлен призыв резервистов, сообщает "ТВ Центр".

Ракетный обстрел начался в половине седьмого утра по местному времени и длился больше получаса. Сирены звучали даже в Тель-Авиве, сотрудники служб экстренной помощи оцепили районы города. Сигналы тревоги звучат и в аэропортах Лода и Бен-Гуриона. Вылеты сейчас невозможны.

По оценкам военных, по Израилю было запущено более пяти тысяч ракет. Пока точное количество пострадавших и погибших оценить невозможно. Очевидцы публикуют кадры тел, лежащих на улице. В городе горят десятки автомобилей, повреждены шесть зданий. Жителей просят оставались в своих домах. По всей стране открыты приюты.

Сразу после ракетного удала стало известно о проникновении неопределенного числа боевиков из сектора Газа в приграничные районы. Укрывшиеся от обстрелов мирные жители информируют обо всём через соцсети, пишут об уличных боях.

Также была замечена попытка попасть на израильскую территорию с помощью параплана. Силы безопасности Израиля находятся в состоянии повышенной боевой готовности, объявлен сбор резервистов. В городах идут зачистки.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проведёт совещание с высокопоставленными представителями силовых структур. В правительстве никак не могут принять решение – задействовать ли авиацию. Такое положение дел лишь усугубляет ситуацию. Тем временем армия Израиля объявила о начале контртеррористической операции "Железные мечи" в секторе Газа.

Елена Макарова, «ТВ Центр»

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