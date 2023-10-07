Шойгу посетил оборонное предприятие в Красноярском крае

На нём изготавливают новейшее российское вооружение

Первые серийные ракеты стратегического комплекса пятого поколения "Сармат" в ближайшее время поставят на боевое дежурство. Об этом сегодня сообщили в Минобороны. Производственные цеха предприятия “Красмаш” в Красноярском крае проинспектировал Сергей Шойгу в ходе проверки выполнения гособоронзаказа.

Здесь изготавливают новейшее российское вооружение, у которого нет аналогов в мире. Главе ведомства показали, как проходит сборка ракет и рассказали обо всех основных этапах технологического процесса. Также Сергей Шойгу заслушал доклад руководства предприятия, сообщает "ТВ Центр".

Производственные мощности расширяются, завод оснастили современным оборудованием, идёт подготовка квалифицированных специалистов. Кроме того, в ближайшее время в эксплуатацию введут новый производственный корпус площадью 18 тысяч квадратных метров.

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