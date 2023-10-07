Смерч в Анапе и первые заморозки в Москве: сюрпризы погоды в России

А на востоке - уже зима

В районе Анапы над Чёрным морем местные жители заметили внушительных размеров смерч. Огромную воронку сразу же прозвали "богатырём". Местные жители уж точно разбираются в размерах. Ведь на Черноморском побережье смерчи - довольно частое природное явление. Метеорологи объясняют их появление резкой сменой температуры воздуха.

Сегодня и завтра синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий: проливные дожди и шквалистый ветер до 25 метров в секунду. Из-за непогоды в горах возможны сходы оползней и селей, а во всех районах – паводки, сообщает "ТВ Центр".

На Сахалине устраняют последствия разрушительного циклона. В регионе часть дорог ушла под воду. Смыло хозяйственные постройки, затоплены квартиры и дома. Спасатели МЧС помогают тем, кто остался отрезан от суши. В Якутии зима вступает в свои права. На дороги вышла коммунальная техника. Мокрый снег и порывистый ветер здесь обещают и завтра.

Повеяло морозом и в столичном регионе. Холодный воздух затянуло из Арктики. Из-за осадков и низкой температуры коммунальщики сегодня ночью провели первую за сезон противогололёдную обработку дорог.

Водителей просят быть осторожными на дорогах. Такой холод с осадками обещают на ближайшие три дня. Самая холодная ночь будет с воскресенья на понедельник. А со среды температура повысится до октябрьской нормы.

Екатерина Гоголева, «ТВ Центр»

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