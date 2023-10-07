ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Смерч в Анапе и первые заморозки в Москве: сюрпризы погоды в России

13:47
  • суббота
  • 07 октября 2023

А на востоке - уже зима

В районе Анапы над Чёрным морем местные жители заметили внушительных размеров смерч. Огромную воронку сразу же прозвали "богатырём". Местные жители уж точно разбираются в размерах. Ведь на Черноморском побережье смерчи - довольно частое природное явление. Метеорологи объясняют их появление резкой сменой температуры воздуха.
Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды

Сегодня и завтра синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий: проливные дожди и шквалистый ветер до 25 метров в секунду. Из-за непогоды в горах возможны сходы оползней и селей, а во всех районах – паводки, сообщает "ТВ Центр".

На Сахалине устраняют последствия разрушительного циклона. В регионе часть дорог ушла под воду. Смыло хозяйственные постройки, затоплены квартиры и дома. Спасатели МЧС помогают тем, кто остался отрезан от суши. В Якутии зима вступает в свои права. На дороги вышла коммунальная техника. Мокрый снег и порывистый ветер здесь обещают и завтра.

Повеяло морозом и в столичном регионе. Холодный воздух затянуло из Арктики. Из-за осадков и низкой температуры коммунальщики сегодня ночью провели первую за сезон противогололёдную обработку дорог.

Водителей просят быть осторожными на дорогах. Такой холод с осадками обещают на ближайшие три дня. Самая холодная ночь будет с воскресенья на понедельник. А со среды температура повысится до октябрьской нормы.

Екатерина Гоголева, «ТВ Центр»

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Смерч
Смерч
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.