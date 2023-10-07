Россия жёстко ответила на высылку дипломатов из США

С заявлением выступил наш посол в Вашингтоне

Новым конфронтационным выпадом США назвали в нашем посольстве решение о высылке российских дипломатов. Ранее Госдеп объявил персона нон-грата двух сотрудников дипмиссии. Обоснование не придумали, а на вопрос о причинах лишь сослались на своё право так поступить в ответ на схожий шаг Москвы, сообщает "ТВ Центр".

В сентябре из России выдворили первого и второго секретаря американского посольства. Дипломатов уличили в подрывной деятельности. По их заданию бывший сотрудник генконсульства США во Владивостоке собирал информацию, которая ставит под угрозу национальную безопасность нашей страны. Подозреваемый признал вину.

Российский посол в США Анатолий Антонов выразил резкий протест в связи с деятельностью американских спецслужб в отношении российских дипломатов. Их пытаются вербовать, в том числе в самом уязвимом состоянии, когда сотрудники попадают в больницу. Москва потребовала прекратить такие действия и создать нормальные условия для работы наших представителей.

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