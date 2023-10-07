На Сахалине спасли запутывавшегося в проводах оленя

Животному грозила гибель

История спасения редкого животного, произошедшая на Сахалине. Северный олень запутался рогами в проводах в лесу. Это была старая линия связи.

Животное тщетно пыталось освободиться, прежде чем его обнаружил житель Охинского района. Мужчина вызвал спасателей. Те прибыли на место и перерезали провода, предварительно связав сохатому задние ноги.

Оказавшись на свободе, зверь тут же убежал в лес. По словам специалистов, в таком положении олень провёл не менее двух дней и долго бы не продержался: он мог умереть от голода или стать лёгкой добычей медведя, сообщает "ТВ Центр".

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