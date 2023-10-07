Денег для помощи Киеву больше нет

Хаос в американском Конгрессе стал серьёзным препятствием для сторонников поддержки Украины. Решительно против новых пакетов военной помощи Киеву выступают крайне правые республиканцы - сторонники Дональда Трампа. Во главу угла они ставят решение внутренних проблем США. А прозрачность расходов на спонсирование киевского режима у них вызывают справедливые вопросы. Одна из причин - потерянное доверие к демократам.

20 тысяч долларов, которые Хантер Байден отложил на обучение своей дочери в колледже, пошли на развлечения. Деньги, если верить изданию Daily Mail, вместо образования потрачены на многомесячный запой с проститутками. Все данные об этом капиталовложении журналисты обнародовали после детального изучения переписки сына главы Белого дома с частными банкирами.

Как не пытаются политтехнологи демократов всеми способами обелить Хантера в народе, палки в колёса постоянно вставляет его разгульный образ жизни. Очков папе-президенту подобное поведение явно не добавляет, что на руку республиканцам. Любой просчёт Хантера Байдена они готовы превратить в поучительный урок обществу, сообщает "ТВ Центр".

Тем временем, Дональд Трамп в очередной раз выступил миротворцем. Дружба Вашингтона с Киевом слишком дорого обходится правящему за океаном режиму. И дело не только в потраченных миллиардах. Летят и высокопоставленные головы. Отставленный спикер Конгресса Кевин Маккарти собирается ещё и досрочно сложить полномочия конгрессмена и покинуть состав законодательного органа, не дожидаясь 2025 года.

Администрация Байдена всё не теряет надежды выжать из темы Украины всё до последней капли. На выделении 24 миллиардов долларов Белый дом больше не настаивает, но это не значит, что вентиль военной помощи перекрыт. Свободные деньги, хоть и не в таком объёме, на эти нужды имеются.

У США всё ещё есть около 5,4 миллиарда долларов, после того как в июне Пентагон обнаружил, что переоценил стоимость оружия, поставляемого на Украину, на 6,2 миллиарда долларов из-за бухгалтерской ошибки. Ожидается, что стоимость нового пакета составит около 200 миллионов долларов и будет включать в себя аналогичные боеприпасы и наземную технику, которые были в недавних поставках.

Многомиллиардные кредиты Киеву наобещали и страны Евросоюза, а вот откуда их брать и как при этом обеспечивать собственные нужды, пока не придумали. Сразу несколько европейских лидеров пообещали блокировать поправки в бюджет ЕС на ближайшие три года пункты с дополнительной финпомощью Украине. Еврокомиссию старается вразумить и счётная палата континента.

Первым решительную точку в отношениях с Украиной поставило временное правительство Словакии во главе с Робертом Фицо. Отправка дальнейшей военной помощи Киеву прекращена. Официальная причина: политические партии заняты переговорами о формировании коалиции, и на дела других стран времени у них нет.

Александра Сергомасова, «ТВ Центр»

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