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Собянин поздравил москвичей с Днём столичной промышленности

12:12
  • суббота
  • 07 октября 2023

Он отмечается 7 октября

Свыше 720-ти тысяч рабочих, инженеров, технологов, программистов и других специалистов трудятся на производствах столицы. С Днём московской промышленности представителей отрасли поздравил Сергей Собянин и пожелал благополучия и успехов в работе.

По словам мэра, сегодня каждый десятый работающий в городе занят в промышленности. Слава и традиции индустриальной Москвы с каждым годом приумножаются. Столичная продукция пользуется большим спросом далеко за пределами мегаполиса, и её ассортимент постоянно расширяется.

То, что произведено в Москве, сделано качественно и на совесть. Мэр выразил особую благодарность представителям трудовых династий, которые любят своё дело и из поколения в поколение трудятся на заводах и фабриках, сообщает "ТВ Центр".

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