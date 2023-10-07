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Нетаньяху: Израиль находится в состоянии войны

13:28
  • суббота
  • 07 октября 2023

Боевики "Хамас" напали на Израиль

Израиль находится в состоянии войны и одержит в ней победу. С таким заявлением выступил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, сообщает ТАСС.
Палестинские боевики взяли в плен израильских солдат

"Я приказал провести обширную мобилизацию резервистов и открыть ответный огонь такой силы, какой противник ещё не знал. Враг заплатит беспрецедентную цену", - сказал глава израильского правительства и объявил о начале контртеррористической операции "Железные мечи".

Утром 7 октября палестинские боевики из группировки "Хамас" нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. Также ими была проведена наземная операция. Взяты в плен несколько военных армии Израиля, захвачена боевая техника.

По данным израильских СМИ, число погибших в результате нападения боевиков "Хамас" превысило 20 человек, раненых – около шестисот. Армия Израиля нанесла удары по территории палестинского анклава. Также министр обороны Израиля Йоав Галант объявил о массовом призыве в армию. 

В свою очередь, президент Палестины Махмуд Аббас подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.

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