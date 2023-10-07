В Москве прошёл финал всероссийского конкурса "Научная вселенная"

Перед жюри выступили школьники из российских регионов

Перспективные проекты, которые призваны способствовать технологическому развитию страны, представили сегодня в Москве. В столице прошёл финал всероссийского конкурса "Научная вселенная".

Перед экспертным жюри выступили 14 школьников и студентов из разных регионов - победители отборочных этапов, в которых приняли участие в общей сложности 300 тысяч человек со всей страны.

Финалисты презентовали свои разработки. Среди них - концепция защищённых платежей цифрового рубля, аквароботы для морских ферм, голосовой помощник, определяющий самочувствие человека по голосу.

Семеро авторов лучших идей получили приглашения от крупнейших компаний страны посетить профильные научно-технологические центры, сообщает "ТВ Центр".

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