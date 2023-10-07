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В Москве появится храм в честь пророка Даниила

15:26
  • суббота
  • 07 октября 2023

На стройплощадке побывал Владимир Ресин

На юге Москвы возводят храм в честь святого пророка божьего Даниила на Кантемировской. Площадку сегодня посетил советник мэра и патриарха Владимир Ресин.
В Москве строят храм в честь преподобного Паисия Святогорца

Строительство объекта началось в 2016 году. Комплекс включает здание миссионерского центра и каменный храм, рассчитанный на две тысячи прихожан.

Сейчас закачивают возведение стен. До конца года все монолитные работы будут завершены, также установят деревянный каркас кровли.

Храм задумывался первым настоятелем прихода - священником Даниилом Сысоевым, который был известным богословом и миссионером, сообщает "ТВ Центр".

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Храм в честь пророка Даниила
Храм в честь пророка Даниила
Храм в честь пророка Даниила
Храм в честь пророка Даниила
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