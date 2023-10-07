В Израиле введено чрезвычайное положение

На страну напали боевики "Хамаса"

Министр нацбезопасности Израиля объявил чрезвычайное положение в стране, сообщает газета Haaretz. Ранее премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны и одержит в ней победу.

Глава правительства объявил о начале контртеррористической операции "Железные мечи" и приказал провести обширную мобилизацию резервистов.

Утром 7 октября палестинские боевики из группировки "Хамас" нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. Также ими была проведена наземная операция. Взяты в плен несколько военных армии Израиля, захвачена боевая техника.

По данным израильских СМИ, число погибших в результате нападения боевиков "Хамас" превысило 20 человек, раненых – около шестисот. Армия Израиля нанесла удары по территории палестинского анклава. Известно, что десятки боевых самолётов и другой авиации атаковали 17 военных комплексов и четыре оперативных штаба "Хамаса" на всей территории сектора Газа.

В свою очередь, президент Палестины Махмуд Аббас подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.

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