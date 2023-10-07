Собянин подвёл итоги месяца работы флагманского центра Филатовской больницы

Он работает по новому стандарту оказания медпомощи

Почти пять с половиной тысяч москвичей получили экстренную медицинскую помощь во флагманском центре 15-ой городской клинической больницы имени Филатова всего за месяц его работы. Как рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, за этот короткий период там провели уже более 750-ти срочных операций.

Пациентов доставляли на машинах скорой помощи и на вертолёте. На территории есть специальная площадка для санитарной авиации. Медучреждение работает по новому стандарту экстренной помощи и оснащено самым современным оборудованием.

В этом году также открыли флагманские центры в больнице имени Вересаева и в НИИ Склифосовского. И скоро появятся ещё три таких учреждения в больницах имени Боткина, Буянова и Пирогова, сообщает "ТВ Центр".

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