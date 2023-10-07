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МИД России сделал заявление в связи с атакой на Израиль

16:34
  • суббота
  • 07 октября 2023

Стороны конфликта призвали к переговорам

В Москве выражают самую серьёзную озабоченность резким обострением ситуации в зоне палестино-израильского конфликта. Об этом говорится в заявлении спикера МИД России Марии Захаровой.
Нетаньяху: Израиль находится в состоянии войны

На Смоленской площади подтвердили принципиальную и последовательную позицию России о том, что этот конфликт, который тянется уже 75 лет, не имеет силового решения и может быть урегулирован исключительно политико-дипломатическими средствами.

Российская дипломатия призвала палестинскую и израильскую стороны к немедленному прекращению огня, отказу от насилия, проявлению необходимой сдержанности и проведению переговоров.

Утром 7 октября палестинские боевики из группировки "Хамас" нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. Также ими была проведена наземная операция. Взяты в плен несколько военных армии Израиля, захвачена боевая техника.

В ответ армия Израиля нанесла удары по территории палестинского анклава, а министр нацбезопасности страны объявил в Израиле чрезвычайное положение. До этого премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны и одержит в ней победу. Глава правительства также объявил о начале контртеррористической операции "Железные мечи" и приказал провести обширную мобилизацию резервистов.

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