В Запорожской области сбит украинский штурмовик Су-25

Перехвачены американские снаряды HIMARS

Российские военные сбили в Запорожской области украинский штурмовик Су-25. Об этом сообщили в Минобороны.

Также за минувшие сутки силы ПВО перехватили семь американских снарядов HIMARS и четыре противорадиолокационных ракеты HARM. Кроме того, уничтожены и подавлены средствами радиоэлектронной борьбы 38 украинских беспилотников.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"