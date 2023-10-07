Путин, Мирзиёев и Токаев дали старт поставкам российского газа в Узбекистан

Торжественная церемония прошла в Ново-Огарёве

Президенты России, Казахстана и Узбекистана дали старт поставкам российского газа в Узбекистан. На торжественной церемонии в резиденции российского главы государства Владимир Путин заявил, что Россия, Казахстан и Узбекистан способны решать самые амбициозные задачи.

"Оперативная реализация столь масштабного, взаимовыгодного и социально значимого проекта показала, что Россия, Казахстан и Узбекистан способны решать - им по плечу решать - самые сложные, любые, самые амбициозные задачи", - сказал президент.

Он также выразил уверенность, что стратегическое партнёрство трех стран будет развиваться и приносить осязаемые результаты их народам, сообщает ТАСС.

Ранее Владимир Путин обращал внимание на то, что никогда прежде в направлении Средней Азии газ российского производства не поступал. Теперь он пойдёт в Узбекистан транзитом через Казахстан, при этом Астана будет покупать часть топлива.

6 октября Владимир Путин встречался с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, который находится в России с официальным визитом. Во время беседы российский лидер отметил, что товарооборот между Москвой и Ташкентом в 2022 году увеличился более, чем на четверть и превысил 612 миллиардов рублей.

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