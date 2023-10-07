Собянин рассказал, как Москва поддерживает промышленников города

Они получают налоговые субсидии
За последние пять лет в Москве открылись 184 компании по производству радиоэлектроники и приборов. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.
Мэр отметил, что в столице также растёт число компаний химической и медицинской промышленности, общего машиностроения, предприятий по производству строительных материалов.
Растёт и выпуск продукции. К примеру, в обрабатывающих отраслях он вырос с 2018 года в два раза. Успешно справляются московские компании и с импортозамещением, демонстрируя собственные прорывные разработки.
Москва оказывает промышленникам всю необходимую помощь - от налоговых льгот до субсидий, написал Собянин.