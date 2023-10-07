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Собянин рассказал о работе речного транспорта в Москве

19:52
  • суббота
  • 07 октября 2023

Электросуда пользуются большой популярностью

За первую неделю работы регулярного речного маршрута "ЗИЛ - Печатники" электросуда выполнили более 350 рейсов. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

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Новый маршрут включает в себя шесть причалов-остановок. Скоро их будет больше, пообещал мэр.

Все суда на маршруте - новые, комфортные и входят в систему Московского транспорта. Оплатить проезд можно с помощью билетов "Единый".

Экономия в пути для пассажиров ставшего популярным маршрута – от 30 до 40 минут по сравнению с поездкой на машине или на другом транспорте.

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