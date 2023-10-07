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Мировые лидеры поздравили Путина с днём рождения

18:03
  • суббота
  • 07 октября 2023

Президенту исполнился 71 год

Пресс-служба Кремля назвала мировых лидеров, которые поздравили Владимира Путина с днём рождения. Послания и телеграммы президенту направили главы государств и правительств, руководители международных организаций.
Кто из мировых лидеров поздравил Путина с днем рождения

По телефону Владимира Путина поздравили президенты Кубы, Азербайджана, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана; премьер-министр Армении, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Лично российского лидера поздравили находящиеся с визитом в Москве президенты Узбекистана и Казахстана. Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев пожелал Путину крепкого здоровья и долголетия. "Я думаю, что для многих вы - пример жизненной стойкости, крепкого здоровья. Я знаю, что вы занимаетесь спортом, но лишнее пожелание не помешает, особенно в день рождения", - сказал Токаев.

7 октября 2023 года президенту России Владимиру Путину исполнился 71 год.

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